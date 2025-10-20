Randonnée Nautique Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

2025-10-20

Embarquez à bord de nos grands dériveurs collectifs pour un stage de navigation qui vous emportera vers de nouvelles découvertes. Groix, Le Belon, Les Glénan… Un terrain de jeux, d’apprentissage et de découverte unique au monde.

Pour les adultes. .

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 56 46 00 38

