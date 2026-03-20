Randonnée Nevers-Montenoison

Place Carnot Nevers Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Dimanche 12 avril Randonnée Nevers Montenoison .

Départ à 6h sur la Place Carnot à Nevers.

5 circuits linéaires et deux circuits en boucle seront proposés lors de cet événement

– Nevers-Montenoison 55 km, départ à 6h de la caisse d’épargne place Carnot à Nevers

– Montigny-Montenoison 40 km, départs entre 7h et 7h30 au bourg (parking de l’école) de Montigny-aux-Amognes

– St-Sulpice-Montenoison 34 km, départs entre 8h et 8h30 place de l’église de St-Sulpice

– Nolay-Montenoison 20 km, départs entre 9h et 10h de la place à l’entrée de Nolay (parking le long de la route de Prémery)

– Prémery-Montenoison 12 km, départs entre 13h et 13h30 en haut du champ de foire

– Boucles du patrimoine 9 et 5 km, départs entre 13h30 et 14h de la place (monument aux morts) de Montenoison (parking balisé en montant sur la butte)

Tarifs de 4€ à 10€.

À l’arrivée sur la butte, un marché du terroir avec des producteurs locaux et artisanaux vous attendra. .

Place Carnot Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Randonnée Nevers-Montenoison

L’événement Randonnée Nevers-Montenoison Nevers a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Nevers