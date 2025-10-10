Randonnée nocturne à la découverte du site Natura 2000 « Bassin de la Souleuvre » Le Tourneur Souleuvre en Bocage

Le Tourneur Aire de pique nique du Moulin Pinel Souleuvre en Bocage Calvados

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 23:00:00

2025-10-10

Le CPIE Collines normandes vous propose de découvrir la vallée de la Souleuvre d’une manière originale, grâce à une randonnée nocturne ! Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur la richesse du patrimoine naturel de cette partie du bocage virois classé Natura 2000, au départ depuis l’aire de pique-nique du Moulin Pinel.

A partir de 8 ans, chaussures de marche à prévoir. Prévoir une lampe torche ou frontale. Réservation obligatoire ! .

Le Tourneur Aire de pique nique du Moulin Pinel Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

English : Randonnée nocturne à la découverte du site Natura 2000 « Bassin de la Souleuvre »

The CPIE Collines Normandes invites you to discover the Souleuvre valley in an original way, with a night hike! Learn more about the rich natural heritage of this Natura 2000 listed part of the Virois bocage

German : Randonnée nocturne à la découverte du site Natura 2000 « Bassin de la Souleuvre »

Das CPIE Collines normandes bietet Ihnen die Möglichkeit, das Tal der Souleuvre auf originelle Weise zu entdecken: mit einer Nachtwanderung! So können Sie mehr über das reiche Naturerbe dieses Teils der Bocage Virois erfahren, der als Natura 2000 eingestuft wurde

Italiano :

Il CPIE Collines Normandes vi invita a scoprire la valle della Souleuvre in modo originale, con un’escursione notturna! Potrete conoscere meglio il ricco patrimonio naturale di questa parte del bocage di Virois, classificato Natura 2000

Espanol :

El CPIE Collines Normandes le invita a descubrir el valle de la Souleuvre de una forma original, ¡con un paseo nocturno! Podrá conocer mejor el rico patrimonio natural de esta parte del bocage de Virois, clasificado Natura 2000

