Randonnée nocturne à Saint Laurent-des-Autels SAINT LAURENT DES AUTELS Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Randonnée nocturne à Saint Laurent-des-Autels

SAINT LAURENT DES AUTELS Rue du Stade Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 23:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Une randonnée nocturne au coeur de Saint Laurent des Autels !

A la tombée de la nuit, une partie de la faune s’active. Certains animaux rejoignent leurs abris, les premiers bruits et cris se font entendre. Une randonnée à l’écoute de la nature.

A l’arrivée, un plat chaud sera servi à la salle Laurenthéa.

Un parcours de 9km avec ravitaillement et animations.

Départ de la salle Laurenthéa de 19h à 20h30

Port du gilet jaune obligatoire. Lampe torche/ frontale conseillée. .

SAINT LAURENT DES AUTELS Rue du Stade Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 49 76 42

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English :

A night hike in the heart of Saint Laurent des Autels!

L’événement Randonnée nocturne à Saint Laurent-des-Autels Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges