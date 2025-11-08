randonnée nocturne au profit du téléthon salle de bruants Prinquiau

randonnée nocturne au profit du téléthon salle de bruants Prinquiau samedi 8 novembre 2025.

randonnée nocturne au profit du téléthon

salle de bruants 23 Rue de Besné Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 17:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Rando Nocturne organisé par espoir vie Prinquiau au profit du téléthon.

départ 17h30 salle des Bruants.

penser a votre lampe de poche et un gilet de sécurité

Tarif: 5€ avec soupe et boisson chaude à l’arrivée. .

salle de bruants 23 Rue de Besné Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 06 55 06 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement randonnée nocturne au profit du téléthon Prinquiau a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay