randonnée nocturne au profit du téléthon salle de bruants Prinquiau

salle de bruants 23 Rue de Besné Prinquiau Loire-Atlantique
Début : 2025-11-08 17:30:00
Rando Nocturne organisé par espoir vie Prinquiau au profit du téléthon.
départ 17h30 salle des Bruants.
penser a votre lampe de poche et un gilet de sécurité
Tarif: 5€ avec soupe et boisson chaude à l’arrivée. .
salle de bruants 23 Rue de Besné Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 06 55 06 53
