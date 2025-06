Randonnée nocturne aux lanternes LED au Mont Saint-Michel – Le Mont-Saint-Michel 27 juin 2025 22:15

Manche

Randonnée nocturne aux lanternes LED au Mont Saint-Michel Sur le barrage du Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Manche

Début : 2025-06-27 22:15:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Vivez une expérience unique au cœur de la Baie du Mont Saint-Michel !

A la tombée de la nuit, laissez-vous guider par une randonnée de 2h30, éclairée par la douce lueur de lanternes LED. Entre histoire et nature, cette balade accessible à tous vous plonge dans l’atmosphère magique de la baie, entre ombre et lumière. Une manière inédite de découvrir ce site mythique, où chaque pas révèle un nouveau paysage et une nouvelle histoire. Une lanterne Led vous sera fournie par personne.

Gratuit pour les enfants moins de 14 ans. Venir au rendez-vous 30 minutes avant le coucher de soleil.

Sur le barrage du Mont Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 6 42 31 89 58 sportsnaturedelabaie@gmail.com

English : Randonnée nocturne aux lanternes LED au Mont Saint-Michel

Enjoy a unique experience in the heart of the Bay of Mont Saint-Michel!

As night falls, let yourself be guided on a 2h30 hike, lit by the soft glow of LED lanterns. Between history and nature, this walk, accessible to all, plunges you into the magical atmosphere of the bay, between shadow and light. A unique way to discover this mythical site, where every step reveals a new landscape and a new story. One Led lantern per person.

Free for children under 14. Please arrive 30 minutes before sunset.

German :

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung im Herzen der Bucht von Mont Saint-Michel!

Lassen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit auf eine zweieinhalbstündige Wanderung führen, die vom sanften Schein der LED-Laternen beleuchtet wird. Diese für alle zugängliche Wanderung zwischen Geschichte und Natur lässt Sie in die magische Atmosphäre der Bucht zwischen Licht und Schatten eintauchen. Eine ganz neue Art, diesen mythischen Ort zu entdecken, wo jeder Schritt eine neue Landschaft und eine neue Geschichte enthüllt. Pro Person wird eine Led-Laterne bereitgestellt.

Für Kinder unter 14 Jahren ist die Teilnahme kostenlos. Kommen Sie 30 Minuten vor Sonnenuntergang zum Treffpunkt.

Italiano :

Godetevi un’esperienza unica nel cuore della baia di Mont Saint-Michel!

Al calar della notte, lasciatevi guidare in una passeggiata di 2 ore, illuminata dal tenue bagliore delle lanterne LED. Con il suo mix di storia e natura, questa passeggiata è accessibile a tutti e vi immerge nella magica atmosfera della baia, tra ombre e luci. È un modo unico per scoprire questo sito leggendario, dove ogni passo rivela un nuovo paesaggio e una nuova storia. Verrà fornita una lanterna LED a persona.

Gratuito per i bambini sotto i 14 anni. Si prega di arrivare 30 minuti prima del tramonto.

Espanol :

Disfrute de una experiencia única en el corazón de la bahía del Monte Saint-Michel

Al caer la noche, déjese guiar en un paseo de dos horas y media, iluminado por el suave resplandor de linternas LED. Con su mezcla de historia y naturaleza, este paseo es accesible para todos y le sumerge en la atmósfera mágica de la bahía, entre la sombra y la luz. Es una forma única de descubrir este lugar legendario, donde cada paso revela un nuevo paisaje y una nueva historia. Se proporcionará una linterna LED por persona.

Gratuito para menores de 14 años. Se ruega llegar 30 minutos antes de la puesta de sol.

