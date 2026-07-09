Informations pratiques

Le Mont-Saint-Michel

Randonnée nocturne aux lanternes LED au Mont Saint-Michel

Au pied du Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Partez pour une promenade unique au cœur du Mont-Saint-Michel, à la lueur des lanternes. La visite débute au pied du Mont, à la porte principale, et vous entraîne dans ses ruelles chargées d’histoire, lorsque le village s’apaise et que la nuit s’installe.

Pendant une heure de découverte nocturne, laissez-vous guider dans une ambiance intime et chaleureuse. Chaque participant se voit confier une lanterne, pour une expérience douce et authentique, loin de l’agitation du jour.

Chemin faisant, vous profiterez de quelques anecdotes et petites histoires sur le Mont, ses habitants d’hier et d’aujourd’hui, son abbaye majestueuse et ses légendes, racontées à la lueur des lanternes. .

Au pied du Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 6 42 31 89 58 sportsnaturedelabaie@gmail.com

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English : Randonnée nocturne aux lanternes LED au Mont Saint-Michel

L’événement Randonnée nocturne aux lanternes LED au Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts