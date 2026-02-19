Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature Rue de la Place Saint-Martin-du-Tertre

Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature

Rue de la Place Parking du cimetière et de la chapelle Saint-Martin-du-Tertre Yonne

Début : 2026-03-07 19:30:00

2026-03-07

Circuit de 12 km environ et 300 m de dénivelé positif.

Annulation de la randonnée si pluie. .

Rue de la Place Parking du cimetière et de la chapelle Saint-Martin-du-Tertre 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

English : Randonnée nocturne avec Rando Pleine Nature

