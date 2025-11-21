Randonnée nocturne Bonnat
Randonnée nocturne Bonnat vendredi 21 novembre 2025.
Randonnée nocturne
Centre de secours Bonnat Creuse
Randonnée nocturne
TÉLÉTHON 2025
Vendredi 21 Novembre
18h à 20h30
Départ de la caserne des pompiers de Bonnat
Boucle de 10km
Jeu de piste de 5 km
Restauration et buvette
–> Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bonnat .
Centre de secours Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine
