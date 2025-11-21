Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée nocturne Bonnat

Randonnée nocturne

Randonnée nocturne Bonnat vendredi 21 novembre 2025.

Randonnée nocturne

Centre de secours Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Randonnée nocturne
TÉLÉTHON 2025
Vendredi 21 Novembre
18h à 20h30
Départ de la caserne des pompiers de Bonnat
Boucle de 10km
Jeu de piste de 5 km
Restauration et buvette

–> Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bonnat   .

Centre de secours Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine   amicalespbonnat@gmail.com

English :

German : Randonnée nocturne

Italiano :

Espanol : Randonnée nocturne

L’événement Randonnée nocturne Bonnat a été mis à jour le 2025-11-18 par Portes de la Creuse en Marche