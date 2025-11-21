Randonnée nocturne Bonnat

Randonnée nocturne

Centre de secours Bonnat Creuse

Randonnée nocturne

TÉLÉTHON 2025

Vendredi 21 Novembre

18h à 20h30

Départ de la caserne des pompiers de Bonnat

Boucle de 10km

Jeu de piste de 5 km

Restauration et buvette

–> Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bonnat .

Centre de secours Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine amicalespbonnat@gmail.com

