Vous n’arrivez plus à programmer vos sorties randonnées à cause de la chaleur?

L’association Sentier Nature Calmontais vous propose une randonnée nocturne le vendredi 4 juillet à 21h30.

Le rassemblement se fera sur la place du 16 juillet.

Il est conseillé d’avoir une bonne aptitude physique, la durée de la rando est de 2h30.

Prévoyez une lampe torche électrique, les feux sont interdits.

Prévoyez de l’eau pour le parcours. .

PLACE DU 16 JUILLET Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 10 16 mairie.calmont.31@wanadoo.fr

English :

Are you having trouble planning your hiking outings because of the heat?

German :

Sie können Ihre Wanderausflüge wegen der Hitze nicht mehr planen?

Italiano :

Avete difficoltà a pianificare le vostre escursioni a causa del caldo?

Espanol :

¿Tiene problemas para planificar sus salidas de senderismo a causa del calor?

L’événement RANDONNÉE NOCTURNE Calmont a été mis à jour le 2025-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE