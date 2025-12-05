Randonnée Nocturne Chantrans

Randonnée Nocturne

Place de l’église Chantrans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Comme tous les ans depuis 23 ans aura lieu à Chantrans la randonnée Nocturne. Au programme 2 parcours de 6 et 12 km avec un départ à 18h de la salle des fêtes. Au 1er point de ravitaillement collation et boissons et au 2nd point de ravitaillement vin et chocolat chauds, à l’arrivée soupe du jardinier ! Prévoyez une lampe frontale, de bonnes chaussures et votre bonne humeur ! .

Place de l’église Chantrans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 09 25 08 aepchantrans@gmail.com

