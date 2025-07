Randonnée Nocturne: Contes au Clair de Lune Siorac-en-Périgord

vendredi 8 août 2025

Randonnée Nocturne: Contes au Clair de Lune

Siorac-en-Périgord Dordogne

Tarif : 10 EUR

2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Randonnée nocturne Contes au clair de lune, avec Venitia Suli et le duo silly.

Réservation obligatoire au 06 32 69 86 27.

Rendez-vous à 20h30 au Chemin de barthalem.

Tarif 10euros.

Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 69 86 27

English:

Night walk: Tales in the moonlight, with Venitia Suli and the silly duo.

Reservations required on 06 32 69 86 27.

Meet at 8:30pm at Chemin de Barthalem.

Price: 10euros.

German:

Nachtwanderung: Märchen im Mondschein, mit Venitia Suli und dem Duo silly.

Reservierung erforderlich unter 06 32 69 86 27.

Treffpunkt um 20:30 Uhr am Chemin de barthalem.

Preis: 10euros.

Italiano:

Passeggiata notturna: racconti al chiaro di luna, con Venitia Suli e il duo sciocco.

Prenotazione obbligatoria al numero 06 32 69 86 27.

Ritrovo alle 20.30 al Chemin de Barthalem.

Prezzo: 10 euro.

Espanol:

Paseo nocturno: Cuentos a la luz de la luna, con Venitia Suli y el dúo tonto.

Imprescindible reservar en el 06 32 69 86 27.

Encuentro a las 20.30 h en el Chemin de Barthalem.

Precio: 10 euros.

