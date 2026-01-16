Randonnée nocturne et fondue à la ferme Ferme Earl Beaulaton Le Vaudioux

Randonnée nocturne et fondue à la ferme

Ferme Earl Beaulaton Chemin du Prayat Le Vaudioux Jura

Tarif : 5 – 5 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Organisées par le foyer rural du Vaudioux.

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

Pensez à mettre une tenue chaude, site non chauffé.

Rando-repas hors boisson 18 € enfant 10 € rando seule 5 € 1 € reversé au Téléthon. .

Ferme Earl Beaulaton Chemin du Prayat Le Vaudioux 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 29 33 53 foyerrurallevaudioux@gmail.com

