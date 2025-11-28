Randonnée nocturne et repas pour le Téléthon

Murols Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Rando+repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Randonnée nocturne autour de Murols de 7km, suivie d’un repas au profit du Téléthon.

Randonnée pédestre avec les Marcheurs du Carladez.

Départ 18h devant la mairie de Murols. Randonnée nocturne (prévoir lampes).

Repas après la randonnée à la salle des fêtes de Murols.

S’inscrire obligatoirement avant le 26 novembre, auprès de (au choix)

Guy au 06 84 60 72 44

Alain au 06 80 48 95 53

Marie-Jo au 06 36 58 53 06 15 .

Murols 12600 Aveyron Occitanie +33 6 85 83 03 96

English :

7km evening walk around Murols, followed by a meal in aid of the Telethon.

German :

Nachtwanderung um Murols von 7 km mit anschließendem Essen zugunsten des Telethon.

Italiano :

Passeggiata serale di 7 km intorno a Murols, seguita da un pranzo a favore di Telethon.

Espanol :

Caminata vespertina de 7 km alrededor de Murols, seguida de una comida a beneficio del Teletón.

L’événement Randonnée nocturne et repas pour le Téléthon Murols a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)