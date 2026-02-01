Randonnée nocturne gourmande 12 ème édition Mouthe

Randonnée nocturne gourmande 12 ème édition

Chez Liadet Mouthe Doubs

Début : 2026-02-18 18:30:00

fin : 2026-02-18 22:00:00

2026-02-18

12ème édition!

Départ libre de 18h30 à 20h.

Parcours de 5km vallonné et accessible en famille.

En raquettes ou piétons selon l’enneigement, haltes repas le long du parcours . Lampe frontale bienvenue. Balisage lumineux sur le parcours.

Organisée par l’association sportive de la section ski du collège de Mouthe .

Chez Liadet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 89 36 00

