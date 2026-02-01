Randonnée nocturne gourmande 12 ème édition Mouthe
Randonnée nocturne gourmande 12 ème édition Mouthe mercredi 18 février 2026.
Randonnée nocturne gourmande 12 ème édition
Chez Liadet Mouthe Doubs
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-18 18:30:00
fin : 2026-02-18 22:00:00
Date(s) :
2026-02-18
12ème édition!
Départ libre de 18h30 à 20h.
Parcours de 5km vallonné et accessible en famille.
En raquettes ou piétons selon l’enneigement, haltes repas le long du parcours . Lampe frontale bienvenue. Balisage lumineux sur le parcours.
Organisée par l’association sportive de la section ski du collège de Mouthe .
Chez Liadet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 89 36 00
English : Randonnée nocturne gourmande 12 ème édition
