Randonnée nocturne gourmande Mouthe

Randonnée nocturne gourmande

Chez Liadet Mouthe Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base

Début : 2026-02-25 18:00:00
fin : 2026-02-25 23:00:00

2026-02-25

Oraganisée par le Ski Club de Mouthe.
Départ entre 18h et 20h.
Parcours 5km à pied ou raquettes, en nocturne avec éclairages.
Parcours vallonné, accessible à tous.
Lampe frontale bienvenue !

Réservation conseillée.   .

Chez Liadet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 18 93 27  asmski25240@gmail.com

English : Randonnée nocturne gourmande

