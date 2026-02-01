Randonnée nocturne gourmande

Chez Liadet Mouthe Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25 23:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Oraganisée par le Ski Club de Mouthe.

Départ entre 18h et 20h.

Parcours 5km à pied ou raquettes, en nocturne avec éclairages.

Parcours vallonné, accessible à tous.

Lampe frontale bienvenue !

Réservation conseillée. .

Chez Liadet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 18 93 27 asmski25240@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée nocturne gourmande

L’événement Randonnée nocturne gourmande Mouthe a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS