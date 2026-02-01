Randonnée nocturne gourmande Mouthe
Randonnée nocturne gourmande Mouthe mercredi 25 février 2026.
Randonnée nocturne gourmande
Chez Liadet Mouthe Doubs
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2026-02-25 18:00:00
fin : 2026-02-25 23:00:00
2026-02-25
Oraganisée par le Ski Club de Mouthe.
Départ entre 18h et 20h.
Parcours 5km à pied ou raquettes, en nocturne avec éclairages.
Parcours vallonné, accessible à tous.
Lampe frontale bienvenue !
Réservation conseillée. .
Chez Liadet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 18 93 27 asmski25240@gmail.com
English : Randonnée nocturne gourmande
