RANDONNÉE NOCTURNE Grandchamp-des-Fontaines
Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Début : 2026-03-07 20:00:00
2026-03-07
Une randonnée nocturne pour une soirée sans écran
Dans le cadre des soirées sans écran, Randonnée nocturne avec le @GRAD 3 parcours au choix 6 km 1h 9 km 2 h 14 km 3 h . Vous munir équipé d’une lampe frontale et d’un gilet réfléchissant) .
Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 13 26
English :
A night hike for a screen-free evening
