RANDONNÉE NOCTURNE

Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Une randonnée nocturne pour une soirée sans écran

Dans le cadre des soirées sans écran, Randonnée nocturne avec le @GRAD 3 parcours au choix 6 km 1h 9 km 2 h 14 km 3 h . Vous munir équipé d’une lampe frontale et d’un gilet réfléchissant) .

Rue des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 13 26

English :

A night hike for a screen-free evening

L’événement RANDONNÉE NOCTURNE Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-02-20 par Pays Erdre Canal Forêt