Randonnée Nocturne https://maps.app.goo.gl/2URS9JZBDgAnk2oYA?g_st=am La Trinité

Randonnée Nocturne Vendredi 19 septembre, 17h00 https://maps.app.goo.gl/2URS9JZBDgAnk2oYA?g_st=am Martinique

Adulte 15 € et Enfants 5 € (collation incluse)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T23:00:00 – 2025-09-20T03:00:00

Fin : 2025-09-19T23:00:00 – 2025-09-20T03:00:00

L’Office de Tourisme Péyi Nord Martinique vous invite à découvrir le Patrimoine Architectural à travers sa randonnée nocturne au départ de la Maison du Tourisme de Trinité.

Une boucle de 3 heures et un circuit de 8 kilomètres.

Et à l’arrivée, une collation orgininale vous sera offerte.

51 bis avenue Casimir BRANGLIDOR La Trinité 97220 Martinique Martinique 0596586998 http://www.tourismenordmartinique.fr Maison du Tourisme à côté de l'hôtel de ville

parking disponible

PEYI NORD MARTINIQUE