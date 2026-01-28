Randonnée nocturne Montfort-le-Gesnois
Randonnée nocturne Montfort-le-Gesnois samedi 21 mars 2026.
Randonnée nocturne
Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Rendez-vous à partir de 19h50 pour un départ à 20h00 précise à la salle polyvalente de Montfort le Gesnois.
Tarifs
– Adultes et plus de 10 ans 3 €
– Enfants jusqu’à 9 ans gratuit
– Adhérents AMR gratuit .
Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire rando.montgesnoise@laposte.net
