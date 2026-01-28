Randonnée nocturne Montfort-le-Gesnois

Randonnée nocturne

Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Rendez-vous à partir de 19h50 pour un départ à 20h00 précise à la salle polyvalente de Montfort le Gesnois.

Tarifs

– Adultes et plus de 10 ans 3 €

– Enfants jusqu’à 9 ans gratuit

– Adhérents AMR gratuit .

Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire rando.montgesnoise@laposte.net

