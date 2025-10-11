Randonnée nocturne Salle d’Ossau Espace Pierre Davezies Navailles-Angos
Randonnée nocturne Salle d’Ossau Espace Pierre Davezies Navailles-Angos samedi 11 octobre 2025.
Randonnée nocturne
Salle d’Ossau Espace Pierre Davezies 35 Chemin de Barrailh Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Randonnée nocturne de 7 km sur les chemins de Navailles-Angos. Gilet de sécurité et lampe de poche ou frontale obligatoires. Au retour, un petit casse-croûte convivial vous attendra. Sur inscription. .
Salle d’Ossau Espace Pierre Davezies 35 Chemin de Barrailh Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 04 52 72 foyerruralnavaillesangos@gmail.com
English : Randonnée nocturne
German : Randonnée nocturne
Italiano :
Espanol : Randonnée nocturne
L’événement Randonnée nocturne Navailles-Angos a été mis à jour le 2025-09-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran