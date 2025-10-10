Randonnée nocturne Neuville-sur-Seine

Randonnée nocturne

Salle polyvalente Neuville-sur-Seine Aube

La 5ème édition de la randonnée nocturne organisée par le Comité St Vincent de Buxeuil, Neuville-sur-Seine, Gyé-sur-Seine et Courteron, vous donne rendez-vous le vendredi 10 octobre prochain à #Neuvillesurseine à 19h à la salle polyvalente (départ 20h).

Au programme, un parcours d’une dizaine de km (un parcours de 7 ou de 12 km) sur les sentiers et sites emblématiques du vignoble local. Les vignerons vous attendent pour partager un moment sportif et convivial. Sensations garanties !

Lampe frontale recommandée.

Une flûte de champagne offerte à l’arrivée.

Possibilité de jouer les prolongations avec pâtisseries maison et dégustations de différents champagnes.

Départ / Arrivée Salle Polyvalente de Neuville Sur Seine

Règlement sur place (CB, espèces, chèques) ou en ligne https://www.billetweb.fr/randonnee-nocturne-sur-la-seine-4-villages-2025

Réservations conseillées auprès de la Maison du Tourisme de Bar-sur-Seine 03 25 29 94 43

Nous tenons à vous informer que cette manifestation aura lieu par n’importe quel temps et qu’en cas de non participation, le montant de l’inscription restera acquis à l’organisation.

L’association est assurée en responsabilité civile pour l’organisation de la randonnée, mais décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident. 10 .

Salle polyvalente Neuville-sur-Seine 10250 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43

