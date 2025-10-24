Randonnée nocturne Octobre rose Moirans-en-Montagne

Randonnée nocturne Octobre rose Moirans-en-Montagne vendredi 24 octobre 2025.

Randonnée nocturne Octobre rose

Parvis de la Mairie Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24 19:00:00

2025-10-24

Randonnée nocturne le 24 novembre au départ parvis de la mairie de Moirans-en-Montagne 15 minutes avant, deux parcours

– 9km départ à 18h00

– 5km départ 19h00

Prévoir lampe et bonnes chaussures. Buvette et stand au profit des Sirènes de Bellecin (association contre le cancer du sein). .

Parvis de la Mairie Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 63 87 87

