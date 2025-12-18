Randonnée nocturne pédestre et VTT

Roussennac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Randonnée nocturne pédestre (10 km) et VTT (30 km). Repas, rediffusion match rugby. 10 euros. Inscriptions obligatoires 07 77 30 21 88. (Les Rouss’Actifs)

.

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 6 82 19 19 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Night hikes (10 km) and mountain bike rides (30 km). Meal, rugby match replay. 10 euros. Registration required 07 77 30 21 88. (Les Rouss’Actifs)

L’événement Randonnée nocturne pédestre et VTT Roussennac a été mis à jour le 2026-02-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)