Randonnée Nocturne Pesmes

Randonnée Nocturne

18 Rue de la Tuilerie Pesmes Haute-Saône

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Pesmes organise une randonnée nocturne.

2 parcours 6km ou 11km

Repas et randonnée 20 €

Lampe frontale et gilet jaune obligatoire. .

+33 7 87 10 67 66 amicalecpipesmes@gmail.com

