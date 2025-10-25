Randonnée Nocturne Pesmes
Randonnée Nocturne Pesmes samedi 25 octobre 2025.
Randonnée Nocturne
18 Rue de la Tuilerie Pesmes Haute-Saône
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Pesmes organise une randonnée nocturne.
2 parcours 6km ou 11km
Repas et randonnée 20 €
Lampe frontale et gilet jaune obligatoire. .
18 Rue de la Tuilerie Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 10 67 66 amicalecpipesmes@gmail.com
