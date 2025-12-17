Randonnée nocturne Pezuls
Randonnée nocturne Pezuls samedi 24 janvier 2026.
Randonnée nocturne
Salle des fêtes Pezuls Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
A la découverte du charme des nuits d’hiver.
Promenade pédestre nocturne, en groupe et guidée. Environ 2h30 de marche suivie d’un repas tartiflette tourin, tartiflette, salade, dessert et café.
Merci d’apporter son couvert complet.
Nombre de places limité, réservation impérative.
Pour votre confort, pensez à vous vêtir chaudement et à vous munir d’une lampe de poche. .
Salle des fêtes Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 15 47 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée nocturne
L’événement Randonnée nocturne Pezuls a été mis à jour le 2025-12-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides