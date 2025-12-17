Randonnée nocturne Pezuls

Randonnée nocturne

A la découverte du charme des nuits d’hiver.

Promenade pédestre nocturne, en groupe et guidée. Environ 2h30 de marche suivie d’un repas tartiflette tourin, tartiflette, salade, dessert et café.

Merci d’apporter son couvert complet.

Nombre de places limité, réservation impérative.

Pour votre confort, pensez à vous vêtir chaudement et à vous munir d’une lampe de poche. .

Salle des fêtes Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 15 47 64

