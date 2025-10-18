Randonnée nocturne pour Octobre Rose Salle des fêtes Mesves-sur-Loire

Salle des fêtes Rue des Écoles Mesves-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-18

Participez à cette randonnée nocturne organisée par « Foutu Cancer 58 », « Les Mille Pattes » et « Les P’tits Bonheurs », dans le cadre d’Octobre Rose. Parcours de 8 km. Inscriptions à 17h, à la salle des fêtes, départ groupé à 18h (prévoir torche ou lampe frontale). Vin chaud offert à mi-parcours et repas ouvert à tous, aucune obligation de marcher pour y participer (planche champêtre avec dessert). Repas sur réservation avant le 10 octobre. Le bénéfice de cette manifestation sera reversé à l’association « Foutu Cancer 58 ». .

Salle des fêtes Rue des Écoles Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

