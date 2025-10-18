Randonnée nocturne pour Octobre Rose Salle des fêtes Mesves-sur-Loire
Salle des fêtes Rue des Écoles Mesves-sur-Loire Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Participez à cette randonnée nocturne organisée par « Foutu Cancer 58 », « Les Mille Pattes » et « Les P’tits Bonheurs », dans le cadre d’Octobre Rose. Parcours de 8 km. Inscriptions à 17h, à la salle des fêtes, départ groupé à 18h (prévoir torche ou lampe frontale). Vin chaud offert à mi-parcours et repas ouvert à tous, aucune obligation de marcher pour y participer (planche champêtre avec dessert). Repas sur réservation avant le 10 octobre. Le bénéfice de cette manifestation sera reversé à l’association « Foutu Cancer 58 ». .
Salle des fêtes Rue des Écoles Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 76 36 47
