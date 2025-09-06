Randonnée nocturne Salle des fêtes de Réparsac Réparsac
Salle des fêtes de Réparsac 32 Rue des Écoles Réparsac Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Randonnée pédestre de 10 kms environ, par étapes, avec repas le long du parcours. Départs échelonnés depuis la salle des fêtes de Réparsac de 18h30 à 20h30.
Attention, le nombre de places est limité !
Salle des fêtes de Réparsac 32 Rue des Écoles Réparsac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 56 09
English :
Approx. 10 km hike, in stages, with meals along the way. Staggered departures from Réparsac village hall from 6:30 to 8:30 pm.
Places are limited!
German :
Wanderung von ca. 10 km in Etappen, mit Essen entlang der Strecke. Gestaffelte Abfahrten ab dem Festsaal von Réparsac von 18:30 bis 20:30 Uhr.
Achtung, die Anzahl der Plätze ist begrenzt!
Italiano :
Camminata di circa 10 km, a tappe, con un pasto lungo il percorso. Partenze scaglionate dalla sala del villaggio di Réparsac dalle 18.30 alle 20.30.
Si prega di notare che i posti sono limitati!
Espanol :
Recorrido de unos 10 km, por etapas, con una comida por el camino. Salidas escalonadas desde el ayuntamiento de Réparsac de 18.30 a 20.30 h.
Las plazas son limitadas
