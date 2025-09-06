Randonnée nocturne Salle des fêtes de Réparsac Réparsac

Randonnée nocturne Salle des fêtes de Réparsac Réparsac samedi 6 septembre 2025.

Randonnée nocturne

Salle des fêtes de Réparsac 32 Rue des Écoles Réparsac Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Randonnée pédestre de 10 kms environ, par étapes, avec repas le long du parcours. Départs échelonnés depuis la salle des fêtes de Réparsac de 18h30 à 20h30.

Attention, le nombre de places est limité !

Salle des fêtes de Réparsac 32 Rue des Écoles Réparsac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 56 09

English :

Approx. 10 km hike, in stages, with meals along the way. Staggered departures from Réparsac village hall from 6:30 to 8:30 pm.

Places are limited!

German :

Wanderung von ca. 10 km in Etappen, mit Essen entlang der Strecke. Gestaffelte Abfahrten ab dem Festsaal von Réparsac von 18:30 bis 20:30 Uhr.

Achtung, die Anzahl der Plätze ist begrenzt!

Italiano :

Camminata di circa 10 km, a tappe, con un pasto lungo il percorso. Partenze scaglionate dalla sala del villaggio di Réparsac dalle 18.30 alle 20.30.

Si prega di notare che i posti sono limitati!

Espanol :

Recorrido de unos 10 km, por etapas, con una comida por el camino. Salidas escalonadas desde el ayuntamiento de Réparsac de 18.30 a 20.30 h.

Las plazas son limitadas

