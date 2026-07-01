Informations pratiques

Saint-Laurent-des-Vignes

Randonnée nocturne

Saint-Laurent-des-Vignes Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Partez à la découverte des paysages de Saint-Laurent-des-Vignes lors d’une randonnée nocturne conviviale organisée par l’Étoile Sportive de Montet.

Au départ du lac Arfel, cette balade de 9 km vous invitera à profiter de la douceur d’une soirée d’été, entre nature, partage et ambiance chaleureuse. Accessible au plus grand nombre, cette sortie est l’occasion de parcourir les sentiers autrement, à la lueur des lampes torches.

À l’arrivée, les participants seront accueillis autour d’un traditionnel tourin blanchi, accompagné de boissons, gâteaux et café, pour prolonger ce moment de convivialité.

À prévoir gilet fluorescent, lampe torche ainsi que vos couverts et gobelets. .

Saint-Laurent-des-Vignes 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 07 66 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée nocturne

L’événement Randonnée nocturne Saint-Laurent-des-Vignes a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides