Randonnée nocturne Saint-Laurent-des-Vignes
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Laurent-des-Vignes
Informations pratiques
Saint-Laurent-des-Vignes
Randonnée nocturne
Saint-Laurent-des-Vignes Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Partez à la découverte des paysages de Saint-Laurent-des-Vignes lors d’une randonnée nocturne conviviale organisée par l’Étoile Sportive de Montet.
Au départ du lac Arfel, cette balade de 9 km vous invitera à profiter de la douceur d’une soirée d’été, entre nature, partage et ambiance chaleureuse. Accessible au plus grand nombre, cette sortie est l’occasion de parcourir les sentiers autrement, à la lueur des lampes torches.
À l’arrivée, les participants seront accueillis autour d’un traditionnel tourin blanchi, accompagné de boissons, gâteaux et café, pour prolonger ce moment de convivialité.
À prévoir gilet fluorescent, lampe torche ainsi que vos couverts et gobelets. .
Saint-Laurent-des-Vignes 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 07 66 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée nocturne
L’événement Randonnée nocturne Saint-Laurent-des-Vignes a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides