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Randonnée nocturne Thauron

Randonnée nocturne Thauron samedi 30 mai 2026.

Adresse : lieu dit fontmeau du haut Combeauvert

Ville : 23250 Thauron

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Thauron

Randonnée nocturne

lieu dit fontmeau du haut Combeauvert Thauron Creuse

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Randonnée nocturne au départ du lieu dit Fontmeau du Haut flèchée à partir du village de Combeauvert.
Départ 19h30 pour un circuit de 7km
Participation de 2€ pour les adultes.
Collation à l’arrivée   .

lieu dit fontmeau du haut Combeauvert Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine   dupont.genevieve@orange.fr

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English : Randonnée nocturne

L’événement Randonnée nocturne Thauron a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Creuse Sud Ouest