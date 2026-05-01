Thauron

Randonnée nocturne

lieu dit fontmeau du haut Combeauvert Thauron Creuse

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée nocturne au départ du lieu dit Fontmeau du Haut flèchée à partir du village de Combeauvert.

Départ 19h30 pour un circuit de 7km

Participation de 2€ pour les adultes.

Collation à l’arrivée .

lieu dit fontmeau du haut Combeauvert Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine dupont.genevieve@orange.fr

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English : Randonnée nocturne

L’événement Randonnée nocturne Thauron a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Creuse Sud Ouest