Randonnée nocturne Thauron
Randonnée nocturne Thauron samedi 30 mai 2026.
Thauron
Randonnée nocturne
lieu dit fontmeau du haut Combeauvert Thauron Creuse
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Randonnée nocturne au départ du lieu dit Fontmeau du Haut flèchée à partir du village de Combeauvert.
Départ 19h30 pour un circuit de 7km
Participation de 2€ pour les adultes.
Collation à l’arrivée .
lieu dit fontmeau du haut Combeauvert Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine dupont.genevieve@orange.fr
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English : Randonnée nocturne
L’événement Randonnée nocturne Thauron a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Creuse Sud Ouest