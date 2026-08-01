Randonnée nocturne Vers Deux aigues, Vioulou et Viaur Trémouilles
jeudi 20 août 2026 · Trémouilles
Informations pratiques
Trémouilles
Randonnée nocturne Vers Deux aigues, Vioulou et Viaur
Trémouilles Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Longueur 10 km, durée 3h, dénivelé 300 m. Organisée par l’association Découverte en Pays de Salars
Départ à 19h devant la salle des fêtes de Trémouilles.
Prévoir bonnes chaussures, boisson, lampes de poche ou frontale, pique-nique ou en cas.
A l’issue de la balade, un pot de l’amitié est offert. 2 .
Trémouilles 12290 Aveyron Occitanie
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English :
Length 10 km, duration 3h, altitude difference 300 m. Organized by the association Découverte en Pays de Salars
L’événement Randonnée nocturne Vers Deux aigues, Vioulou et Viaur Trémouilles a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)