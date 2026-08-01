Informations pratiques

Trémouilles

Randonnée nocturne Vers Deux aigues, Vioulou et Viaur

Trémouilles Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Longueur 10 km, durée 3h, dénivelé 300 m. Organisée par l’association Découverte en Pays de Salars

Départ à 19h devant la salle des fêtes de Trémouilles.

Prévoir bonnes chaussures, boisson, lampes de poche ou frontale, pique-nique ou en cas.

A l’issue de la balade, un pot de l’amitié est offert. 2 .

Trémouilles 12290 Aveyron Occitanie

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English :

Length 10 km, duration 3h, altitude difference 300 m. Organized by the association Découverte en Pays de Salars

L’événement Randonnée nocturne Vers Deux aigues, Vioulou et Viaur Trémouilles a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)