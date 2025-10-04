Randonnée nocturne Villard

Randonnée nocturne Villard samedi 4 octobre 2025.

Randonnée nocturne

Villard Creuse

Randonnée nocturne à Villard, inscriptions à la salle des fêtes de 18h à 20. Rando pédestre, VTT, running …. ravitaillement sur le parcours avec BBQ à l’arrivée

Tarif VTT 6€, pédestre 5€, enfant (12/17 ans) 4€

Rens 05 55 89 26 77 ou 06 07 39 92 71 .

Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 26 77

