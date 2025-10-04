Randonnée nocturne Villard
Randonnée nocturne Villard samedi 4 octobre 2025.
Randonnée nocturne
Villard Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Randonnée nocturne à Villard, inscriptions à la salle des fêtes de 18h à 20. Rando pédestre, VTT, running …. ravitaillement sur le parcours avec BBQ à l’arrivée
Tarif VTT 6€, pédestre 5€, enfant (12/17 ans) 4€
Rens 05 55 89 26 77 ou 06 07 39 92 71 .
Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 26 77
