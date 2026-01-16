Randonnée Nocturne

Vinon Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

En route pour un randonnée nocturne de 8km

En route pour un randonnée nocturne de 8km au cours de laquelle, si la météo le permet, nous pourrons observer les planètes à l’aide du télescope mis à disposition par l’association d’astrologie du sancerrois sur les hauteurs de Bannon.

Une collation et vin chaud vous attendront à l’arrivée!

Apportez votre lampe torche gilet réfléchissant gobelet 5 .

Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 86 68 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set off on an 8km night hike

L’événement Randonnée Nocturne Vinon a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois