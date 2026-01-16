Randonnée Nocturne Vinon
Randonnée Nocturne Vinon samedi 7 février 2026.
Randonnée Nocturne
Vinon Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
En route pour un randonnée nocturne de 8km
En route pour un randonnée nocturne de 8km au cours de laquelle, si la météo le permet, nous pourrons observer les planètes à l’aide du télescope mis à disposition par l’association d’astrologie du sancerrois sur les hauteurs de Bannon.
Une collation et vin chaud vous attendront à l’arrivée!
Apportez votre lampe torche gilet réfléchissant gobelet 5 .
Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 86 68 85
English :
Set off on an 8km night hike
