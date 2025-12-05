Randonnée nocturne VTT Montardon
Randonnée nocturne VTT Montardon vendredi 5 décembre 2025.
Randonnée nocturne VTT
Salle polyvalente Montardon Pyrénées-Atlantiques
Randonnée VTT de 25 km 300 m dénivelé (environ), port du casque et gilet de sécurité fluo obligatoire. Eclairage adapté à la pratique de nuit indispensable.
Boissons chaudes à l’arrivée, douches, lavages vélos, restauration et soirée salsa. .
Salle polyvalente Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 24 94 45
