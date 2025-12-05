Randonnée nocturne VTT Montardon

Randonnée nocturne VTT

Salle polyvalente Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Randonnée VTT de 25 km 300 m dénivelé (environ), port du casque et gilet de sécurité fluo obligatoire. Eclairage adapté à la pratique de nuit indispensable.

Boissons chaudes à l’arrivée, douches, lavages vélos, restauration et soirée salsa. .

Salle polyvalente Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 24 94 45

