Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée nocturne VTT, trail et marche Plan d’eau des Effres Secondigny

Randonnée nocturne VTT, trail et marche Plan d’eau des Effres Secondigny

Randonnée nocturne VTT, trail et marche Plan d’eau des Effres Secondigny samedi 2 mai 2026.

Lieu : Plan d'eau des Effres

Adresse : Lac des Effres

Ville : 79130 Secondigny

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 13 13 Tarif de base plein tarif

Secondigny

Randonnée nocturne VTT, trail et marche

Plan d’eau des Effres Lac des Effres Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

VTT
2 boucles qui peuvent se cumuler:
boucle 1 20km
boucle 2 en forêt 11 km ou 22km

Informations pratiques
-distance totale VTT 20 à 42km,
-dénivelé positif de 220m à 620m,
-gilet jaune, casque et éclairage avant et arrière obligatoires,
-accessible aux gravels suivant conditions météos.

Trail
Boucle sans vélo (pas de compétition, sortie nature)

Informations pratiques
-parcours 14 17 22km avec une partie en forêt,
-dénivelé positif de 150m à 400m.

Marche
Boucle sans vélo.

Informations pratiques
-parcours unique de 14km avec une partie en forêt,
-vêtements réfléchissant et éclairage avant arrière obligatoires

Repas d’arrivée ( pour ceux qui ont réservé )

Pensez à votre gobelet.

Inscription sur HelloAsso avec garanti de repas jusqu’au 02/05 à 16h.
Inscription sur place possible sans garantie de repas.

Organisé par l’association Mem’pamal.   .

Plan d’eau des Effres Lac des Effres Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée nocturne VTT, trail et marche

L’événement Randonnée nocturne VTT, trail et marche Secondigny a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Secondigny (Deux-Sèvres)