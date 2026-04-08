Randonnée nocturne VTT, trail et marche Plan d’eau des Effres Secondigny

Secondigny

Randonnée nocturne VTT, trail et marche

Plan d’eau des Effres Lac des Effres Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

VTT

2 boucles qui peuvent se cumuler:

boucle 1 20km

boucle 2 en forêt 11 km ou 22km

Informations pratiques

-distance totale VTT 20 à 42km,

-dénivelé positif de 220m à 620m,

-gilet jaune, casque et éclairage avant et arrière obligatoires,

-accessible aux gravels suivant conditions météos.

Trail

Boucle sans vélo (pas de compétition, sortie nature)

Informations pratiques

-parcours 14 17 22km avec une partie en forêt,

-dénivelé positif de 150m à 400m.

Marche

Boucle sans vélo.

Informations pratiques

-parcours unique de 14km avec une partie en forêt,

-vêtements réfléchissant et éclairage avant arrière obligatoires

Repas d’arrivée ( pour ceux qui ont réservé )

Pensez à votre gobelet.

Inscription sur HelloAsso avec garanti de repas jusqu’au 02/05 à 16h.

Inscription sur place possible sans garantie de repas.

Organisé par l’association Mem’pamal. .

Plan d’eau des Effres Lac des Effres Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Randonnée nocturne VTT, trail et marche

L’événement Randonnée nocturne VTT, trail et marche Secondigny a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine