Randonnée nocturne VTT, trail et marche Plan d’eau des Effres Secondigny
Randonnée nocturne VTT, trail et marche Plan d’eau des Effres Secondigny samedi 2 mai 2026.
Secondigny
Randonnée nocturne VTT, trail et marche
Plan d’eau des Effres Lac des Effres Secondigny Deux-Sèvres
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
VTT
2 boucles qui peuvent se cumuler:
boucle 1 20km
boucle 2 en forêt 11 km ou 22km
Informations pratiques
-distance totale VTT 20 à 42km,
-dénivelé positif de 220m à 620m,
-gilet jaune, casque et éclairage avant et arrière obligatoires,
-accessible aux gravels suivant conditions météos.
Trail
Boucle sans vélo (pas de compétition, sortie nature)
Informations pratiques
-parcours 14 17 22km avec une partie en forêt,
-dénivelé positif de 150m à 400m.
Marche
Boucle sans vélo.
Informations pratiques
-parcours unique de 14km avec une partie en forêt,
-vêtements réfléchissant et éclairage avant arrière obligatoires
Repas d’arrivée ( pour ceux qui ont réservé )
Pensez à votre gobelet.
Inscription sur HelloAsso avec garanti de repas jusqu’au 02/05 à 16h.
Inscription sur place possible sans garantie de repas.
Organisé par l’association Mem’pamal. .
Plan d’eau des Effres Lac des Effres Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Randonnée nocturne VTT, trail et marche
L’événement Randonnée nocturne VTT, trail et marche Secondigny a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine
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