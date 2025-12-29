Randonnée Novy-Chevrières Novy-Chevrières
Randonnée Novy-Chevrières Novy-Chevrières samedi 14 février 2026.
Randonnée Novy-Chevrières
Abbatiale Novy-Chevrières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Départ à 14h
.
Abbatiale Novy-Chevrières 08300 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Departure at 2pm
L’événement Randonnée Novy-Chevrières Novy-Chevrières a été mis à jour le 2025-12-26 par Ardennes Tourisme