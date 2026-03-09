Randonnée Ô Patrimoine Salle polyvalente Cressia
Randonnée Ô Patrimoine Salle polyvalente Cressia dimanche 26 avril 2026.
Randonnée Ô Patrimoine
Salle polyvalente Route d’Orgelet Cressia Jura
Ô Patrimoine organise le dimanche 26 avril trois parcours de randonnées au départ de la salle communale
– 5 km départ de 8h à 11h
– 9 km départ de 8h à 11h
– 15 km départ de 8h à 10h
Randonnée tout public à travers les paysages de petite montagne. Ravitaillements sur les parcours de 9 et 15 km. Café offert au départ. Restauration et buvette à l’arrivée.
Inscription à partir de 7h30 sur place. 5 km 4 € 9 km 6 € 15 km 8 € .
Salle polyvalente Route d’Orgelet Cressia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 76 58 31
