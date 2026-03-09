Randonnée Ô Patrimoine Salle polyvalente Cressia

Randonnée Ô Patrimoine

Salle polyvalente Route d’Orgelet Cressia Jura

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 11:00:00

2026-04-26

Ô Patrimoine organise le dimanche 26 avril trois parcours de randonnées au départ de la salle communale

– 5 km départ de 8h à 11h

– 9 km départ de 8h à 11h

– 15 km départ de 8h à 10h

Randonnée tout public à travers les paysages de petite montagne. Ravitaillements sur les parcours de 9 et 15 km. Café offert au départ. Restauration et buvette à l’arrivée.

Inscription à partir de 7h30 sur place. 5 km 4 € 9 km 6 € 15 km 8 € .

Salle polyvalente Route d'Orgelet Cressia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

