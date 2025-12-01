Randonnée observation des rapaces

Maison de la Réserve du Pibeste-Aoulhet AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées

Tous les mardis. Au cours d’une sortie facile, une randonnée pédestre sans raquettes, la variété des rapaces pyrénéens à quelques mètres au-dessus de nous ! Observation, identification et émerveillement au rendez-vous !

Randonnée dans un espace protégé par la réserve régionale naturelle du Pibeste-Aoulhet.

Une zone où nichent une cinquantaine de couples de vautours fauves.

D’autres rapaces tels que gypaète barbu, aigle royal, milan, faucon pèlerin, vautour percnoptère croisent aussi dans le secteur. De bien belles observations en perspective !

Accessible dès 7 ans. .

English :

Every Tuesday. During an easy hike without snowshoes, discover the variety of Pyrenean birds of prey just a few meters above you! Observe, identify and marvel!

German :

Jeden Dienstag. Bei einem leichten Ausflug, einer Wanderung ohne Schneeschuhe, lernen Sie die Vielfalt der Pyrenäen-Greifvögel kennen, die nur wenige Meter über uns sind! Beobachten, identifizieren und staunen Sie!

Italiano :

Ogni martedì. Durante un’uscita facile, un’escursione senza racchette da neve, scoprite la varietà di rapaci pirenaici a pochi metri sopra di noi! Osservate, identificate e stupitevi!

Espanol :

Todos los martes. Durante una salida fácil, una caminata sin raquetas de nieve, ¡descubra la variedad de rapaces pirenaicas a pocos metros por encima de nosotros! Observe, identifique y maravíllese

