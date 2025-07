Randonnée Ocqueville

Randonnée Ocqueville dimanche 20 juillet 2025.

Début : 2025-07-20 09:30:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

L’association Ocqueville animations propose une randonnée pour tous :

parcours à pied 7km

parcours à vélo 30 km

parcours cavaliers 20 km

Départ 9h30 de la mairie d’Ocqueville.

Inscriptions sur place à partir de 9h.

Inscriptions pour les cavaliers au 06 10 44 15 32.

Restauration sur place à partir de 12h30.

Mairie Ocqueville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 44 15 32

English : Randonnée

The Ocqueville animations association proposes a hike for all:

walking route: 7km

cycling: 30 km

equestrian trail: 20 km

Departure 9:30 am from Ocqueville town hall.

On-site registration from 9am.

Registration for riders: 06 10 44 15 32.

Catering on site from 12.30 pm.

German :

Der Verein Ocqueville animations bietet eine Wanderung für alle an:

strecke zu Fuß: 7 km

strecke für Radfahrer: 30 km

reiterstrecke: 20 km

Abfahrt 9:30 Uhr am Rathaus von Ocqueville.

Anmeldungen vor Ort ab 9 Uhr.

Anmeldungen für Reiter unter 06 10 44 15 32.

Verpflegung vor Ort ab 12.30 Uhr.

Italiano :

L’associazione di animazione Ocqueville organizza una passeggiata per tutti:

percorso a piedi: 7 km

ciclismo: 30 km

equitazione: 20 km

Partenza alle 9.30 dal municipio di Ocqueville.

Iscrizioni in loco dalle 9.00.

Iscrizione per i cavalieri al numero 06 10 44 15 32.

Ristorazione in loco dalle 12.30.

Espanol :

La asociación de animaciones Ocqueville organiza un paseo para todos los públicos:

a pie: 7 km

ciclismo: 30 km

equitación: 20 km

Salida a las 9.30 h del ayuntamiento de Ocqueville.

Inscripciones in situ a partir de las 9h.

Inscripciones para jinetes en el 06 10 44 15 32.

Restauración in situ a partir de las 12h30.

L’événement Randonnée Ocqueville a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre