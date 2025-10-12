Randonnée Octobre Rose Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre
Randonnée Octobre Rose Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre dimanche 12 octobre 2025.
Randonnée Octobre Rose
Ségrie-Fontaine Marie, Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:15:00
fin : 2025-10-12 17:30:00
Date(s) :
2025-10-12
Randonnée « Octobre Rose », au profit de la Ligue Contre le Cancer, le Dimanche 12 Octobre 2025, organisée par le Foyer Laïque de Ségrie Fontaine.
Départ à 14 h 15 devant la Mairie de Ségrie Fontaine, pour une jolie randonnée d’environ 2 h 30 dans le bocage Normand.
Accueil des marcheurs et non-marcheurs pour un goûter convivial, à la salle de la Mairie, à partir de 16 h 30. .
Ségrie-Fontaine Marie, Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 13 79 84 71 etienneclaudine@neuf.fr
English : Randonnée Octobre Rose
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée Octobre Rose Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2025-08-25 par Flers agglo