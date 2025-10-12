Randonnée Octobre Rose Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre

Randonnée Octobre Rose Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée Octobre Rose

Ségrie-Fontaine Marie, Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:15:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

Date(s) :

2025-10-12

Randonnée « Octobre Rose », au profit de la Ligue Contre le Cancer, le Dimanche 12 Octobre 2025, organisée par le Foyer Laïque de Ségrie Fontaine.

Départ à 14 h 15 devant la Mairie de Ségrie Fontaine, pour une jolie randonnée d’environ 2 h 30 dans le bocage Normand.

Accueil des marcheurs et non-marcheurs pour un goûter convivial, à la salle de la Mairie, à partir de 16 h 30. .

Ségrie-Fontaine Marie, Ségrie-Fontaine Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 13 79 84 71 etienneclaudine@neuf.fr

English : Randonnée Octobre Rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée Octobre Rose Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2025-08-25 par Flers agglo