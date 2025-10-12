Randonnée Octobre rose Bléré

La Ville de Bléré s’associe à La Ligue contre dle cancer d’Indre-et-Loire ainsi qu’aux Vadrouilleurs du Val de Cher et à l’association de Gym Volontaire et Marche de Bléré Val de Cher pour organiser la randonnée Octobre Rose le dimanche 12 octobre 2025, en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Trois parcours familiaux sont proposés 13 km (départ 9 h), 8 km (départ 10 h) et 3,5 km (départ 10 h) depuis l’Aire de La Gâtine. L’événement est libre et sans inscription, avec ravitaillement au départ. À l’arrivée, un pot de l’amitié sera offert vers 12 h. Sur place, retrouvez un stand de sensibilisation avec buste de palpation, une tombola grâce aux commerçants blérois. N’oubliez pas votre gourde remplie et pensez à porter une tenue rose (tee-shirt, bracelet, bandeau, foulard…). . V .

Rue du Commandant Lemaître Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

Once again this year, the town of Bléré has joined forces with the Vadrouilleurs du Val de Cher and the Gym Volontaire et Marche de Bléré Val de Cher association to organize this hike. Les Vadrouilleurs offers a range of walking tours throughout the year.

German :

Auch in diesem Jahr hat sich die Stadt Bléré mit den « Vadrouilleurs du Val de Cher » und dem Verein « Gym Volontaire et Marche de Bléré Val de Cher » zusammengetan, um diese Wanderung zu organisieren. Die Vadrouilleurs bieten Ihnen das ganze Jahr über Wandertouren an.

Italiano :

Anche quest’anno, la città di Bléré si unisce ai Vadrouilleurs du Val de Cher e all’associazione Gym Volontaire et Marche de Bléré Val de Cher per organizzare questa passeggiata. I Vadrouilleurs organizzano passeggiate durante tutto l’anno.

Espanol :

Un año más, la ciudad de Bléré se une a los Vadrouilleurs du Val de Cher y a la asociación Gym Volontaire et Marche de Bléré Val de Cher para organizar esta marcha. Los Vadrouilleurs organizan marchas durante todo el año.

