Randonnée Octobre Rose, Flash Mob, Food Trucks et Tombola La Roche-Posay

Randonnée Octobre Rose, Flash Mob, Food Trucks et Tombola

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : 5 – 5 – 40 EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Pour Octobre Rose 2025, le Centre Thermal se mobilise intensivement pendant 4 semaines. Les Thermes s’illumineront en rose, et un programme riche en ateliers (sexologie, diététique, sophrologie, maquillage correcteur), conférences (effets secondaires, fatigue, produits en oncologie) et événements de solidarité est prévu. Parmi les temps forts une Randonnée Octobre Rose et une Flash Mob le 12 octobre, des collectes pour La Ligue contre le cancer 86 et l’Institut Curie.

L’objectif est de soutenir le corps et réparer l’esprit, en invitant chacun à participer à cette grande mobilisation pour informer, sensibiliser, partager et soutenir la lutte contre le cancer.

Sans réservation. .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 48 47

