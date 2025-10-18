Randonnée Octobre rose Lauzerte

Randonnée Octobre rose Lauzerte samedi 18 octobre 2025.

Randonnée Octobre rose

Stade de Vignals Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 08:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, l’association ADMR vous invite à participer à une randonnée solidaire.

.

Stade de Vignals Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 22 24 03 92

English :

As part of the October Rose campaign, the ADMR association invites you to take part in a solidarity walk.

German :

Im Rahmen der Kampagne « Rosa Oktober » lädt Sie der Verein ADMR zur Teilnahme an einer Solidaritätswanderung ein.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, l’associazione ADMR vi invita a partecipare a una passeggiata di solidarietà.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación ADMR le invita a participar en una marcha solidaria.

L’événement Randonnée Octobre rose Lauzerte a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy