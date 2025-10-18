Randonnée Octobre rose Lauzerte
Randonnée Octobre rose Lauzerte samedi 18 octobre 2025.
Randonnée Octobre rose
Stade de Vignals Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 08:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, l’association ADMR vous invite à participer à une randonnée solidaire.
Stade de Vignals Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 22 24 03 92
English :
As part of the October Rose campaign, the ADMR association invites you to take part in a solidarity walk.
German :
Im Rahmen der Kampagne « Rosa Oktober » lädt Sie der Verein ADMR zur Teilnahme an einer Solidaritätswanderung ein.
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, l’associazione ADMR vi invita a partecipare a una passeggiata di solidarietà.
Espanol :
En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación ADMR le invita a participar en una marcha solidaria.
L’événement Randonnée Octobre rose Lauzerte a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy