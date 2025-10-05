Randonnée octobre rose Lingé

Le comité des fêtes de Lingé organisent une randonnée et vente de matériel puériculture dans le cadre d’Octobre Rose. Parcours de 7,5 ou 13 km. randonnée vieilles voitures. Possibilité de repas à midi (entrée, saucisse-lentilles, dessert). Pot à l’arrivée des vieilles voitures offert par le comité des fêtes. 15 .

Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 41 28 01

English :

Les amis de la Gabrière and the Comité des fêtes de Lingé are organizing a hike and flea market as part of the October rose campaign.

German :

Die Freunde von La Gabrière und das Festkomitee von Lingé organisieren im Rahmen des Rosa Oktobers eine Wanderung mit Flohmarkt.

Italiano :

Les amis de la Gabrière e il Comité des fêtes de Lingé organizzano una passeggiata e un mercatino delle pulci nell’ambito della campagna delle rose di ottobre.

Espanol :

Les amis de la Gabrière y el Comité des fêtes de Lingé organizan un paseo y un mercadillo en el marco de la campaña de la rosa de octubre.

