Randonnée Octobre Rose Marquay

Randonnée Octobre Rose Marquay dimanche 26 octobre 2025.

Salle des fêtes Marquay Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Comité des fêtes de Marquay propose une randonnée en soutien au dépistage du cancer du sein.

9h30 Marche de 10km

12h Repas sur réservation .

Salle des fêtes Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 63 94 43

