Randonnée Octobre Rose Marquay dimanche 26 octobre 2025.
Salle des fêtes Marquay Dordogne
2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Dans le cadre d’Octobre Rose, le Comité des fêtes de Marquay propose une randonnée en soutien au dépistage du cancer du sein.
9h30 Marche de 10km
12h Repas sur réservation .
Salle des fêtes Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 63 94 43
