Randonnée Octobre Rose Parking Stokomani Mondeville

Randonnée Octobre Rose Parking Stokomani Mondeville samedi 4 octobre 2025.

Randonnée Octobre Rose

Parking Stokomani 8 rue Michel Tournier Mondeville Calvados

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Marchez aux côtés de l’Association Les Petits Hôtes et soutenez les personnes touchées par le cancer. Ensemble, apportons espoir, réconfort et solidarité.

Parking Stokomani 8 rue Michel Tournier Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 6 77 77 55 62 martine.cheminelle@gmail.com

English : Randonnée Octobre Rose

Walk alongside the Association Les Petits Hôtes and support those affected by cancer. Together, we can bring hope, comfort and solidarity.

German : Randonnée Octobre Rose

Laufen Sie an der Seite des Vereins Les Petits Hôtes und unterstützen Sie Menschen, die von Krebs betroffen sind. Lassen Sie uns gemeinsam Hoffnung, Trost und Solidarität verbreiten.

Italiano :

Camminate al fianco dell’Associazione Les Petits Hôtes e sostenete le persone colpite dal cancro. Insieme, possiamo portare speranza, conforto e solidarietà.

Espanol :

Camina junto a la Asociación Les Petits Hôtes y apoya a las personas afectadas por el cáncer. Juntos podemos aportar esperanza, consuelo y solidaridad.

