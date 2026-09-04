Randonnée Octobre Rose Mondeville
samedi 10 octobre 2026 · Mondeville
Informations pratiques
Mondeville
Randonnée Octobre Rose
Route de Rouen Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Marchez aux côtés de l’Association Les Petits Hôtes et soutenez les personnes touchées par le cancer. Ensemble, apportons espoir, réconfort et solidarité. Participation libre à partir de 5€
Marchez aux côtés de l’Association Les Petits Hôtes et soutenez les personnes touchées par le cancer. Ensemble, apportons espoir, réconfort et solidarité. Participation libre à partir de 5€ .
Route de Rouen Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 6 77 77 55 62 lespetishotes14@gmail.com
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English : Randonnée Octobre Rose
Walk alongside the Les Petits Hôtes charity and support those affected by cancer. Together, let’s bring hope, comfort and solidarity. Donations welcome from €5
L’événement Randonnée Octobre Rose Mondeville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Caen la Mer
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