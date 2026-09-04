Informations pratiques

Mondeville

Randonnée Octobre Rose

Route de Rouen Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:30:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Marchez aux côtés de l’Association Les Petits Hôtes et soutenez les personnes touchées par le cancer. Ensemble, apportons espoir, réconfort et solidarité. Participation libre à partir de 5€

Marchez aux côtés de l’Association Les Petits Hôtes et soutenez les personnes touchées par le cancer. Ensemble, apportons espoir, réconfort et solidarité. Participation libre à partir de 5€ .

Route de Rouen Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 6 77 77 55 62 lespetishotes14@gmail.com

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English : Randonnée Octobre Rose

Walk alongside the Les Petits Hôtes charity and support those affected by cancer. Together, let’s bring hope, comfort and solidarity. Donations welcome from €5

L’événement Randonnée Octobre Rose Mondeville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Caen la Mer