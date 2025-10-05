Randonnée Octobre Rose Plélo

Bougeons pour le dépistage du cancer!

Départs en continu entre 8h et 15h, circuits de 9, 13 et 17kms ainsi qu’une rando-poussettes de 4kms. Petite restauration. Inscription sur place, 7€ et 1€ pour les moins de 12 ans. Organisée par le Seniors Club de Plélo. Rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente. .

Rue de la solidarité Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 33 79 46

