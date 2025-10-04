Randonnée Octobre Rose Plouha

Dans le cadre d’Octobre Rose, la municipalité organise un événement pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, au programme: Randonnée avec la Plouhatine de Randonnée à 14h devant l’Hermine, stand prévention de la Ligue contre le cancer (Section Trégor / Goëlo) de 14h à 17h30 dans le hall de L’Hermine, shiatsu de 14h à 18h dans le hall de L’Hermine avec Loïc-Sylvain Petit « Le Zen émoi », goûter offert à 16h30, initiation au Yoga avec Les Amis des Arts Chorégraphiques vers 17h et concert avec Bord’All, groupe local de chansons marinées à 18h.

Présence d’un urne pour vos dons ! .

Bourg Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 21 26

