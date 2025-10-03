Randonnée octobre rose Preuilly-sur-Claise
Randonnée octobre rose Preuilly-sur-Claise vendredi 3 octobre 2025.
Randonnée octobre rose
La Gare Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Début : 2025-10-03 09:00:00
fin : 2025-10-03 15:00:00
2025-10-03
9h30: Départ de l’ancienne gare à Preuilly sur Claise
12h30: Déjeuner à la salle des fêtes de Charnizay (pique-nique tiré du sac)
16h30: Salle des fêtes de Saint-Flovier
Retour prévu en autobus aux différents points de rendez-vous.
La Gare Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 32 42 90 jenniferhayer@hotmail.fr
English :
9:30 am: Departure from the old train station in Preuilly sur Claise
12:30 pm: Lunch at Charnizay village hall (picnic)
4.30pm: Saint-Flovier village hall
Return by bus to the various meeting points.
German :
9:30 Uhr: Abfahrt am alten Bahnhof in Preuilly sur Claise
12.30 Uhr: Mittagessen im Festsaal von Charnizay (Picknick aus dem Rucksack)
16.30 Uhr: Festsaal in Saint-Flovier
Rückfahrt mit dem Bus zu den verschiedenen Treffpunkten.
Italiano :
9.30: partenza dalla vecchia stazione di Preuilly sur Claise
12.30: Pranzo presso la sala del villaggio di Charnizay (pranzo al sacco)
16.30: Sala del villaggio di Saint-Flovier
Ritorno in autobus ai vari punti di ritrovo.
Espanol :
9.30 h: Salida de la antigua estación de Preuilly sur Claise
12.30 h: Almuerzo en el ayuntamiento de Charnizay (comida para llevar)
16:30: Salón del pueblo de Saint-Flovier
Regreso en autobús a los distintos puntos de encuentro.
