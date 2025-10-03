Randonnée octobre rose Preuilly-sur-Claise

Randonnée octobre rose Preuilly-sur-Claise vendredi 3 octobre 2025.

Randonnée octobre rose

La Gare Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 09:00:00

fin : 2025-10-03 15:00:00

Date(s) :

2025-10-03

9h30: Départ de l’ancienne gare à Preuilly sur Claise

12h30: Déjeuner à la salle des fêtes de Charnizay (pique-nique tiré du sac)

16h30: Salle des fêtes de Saint-Flovier

Retour prévu en autobus aux différents points de rendez-vous.

9h30: Départ de l’ancienne gare à Preuilly sur Claise

12h30: Déjeuner à la salle des fêtes de Charnizay (pique-nique tiré du sac)

16h30: Salle des fêtes de Saint-Flovier

Retour prévu en autobus aux différents points de rendez-vous. .

La Gare Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 32 42 90 jenniferhayer@hotmail.fr

English :

9:30 am: Departure from the old train station in Preuilly sur Claise

12:30 pm: Lunch at Charnizay village hall (picnic)

4.30pm: Saint-Flovier village hall

Return by bus to the various meeting points.

German :

9:30 Uhr: Abfahrt am alten Bahnhof in Preuilly sur Claise

12.30 Uhr: Mittagessen im Festsaal von Charnizay (Picknick aus dem Rucksack)

16.30 Uhr: Festsaal in Saint-Flovier

Rückfahrt mit dem Bus zu den verschiedenen Treffpunkten.

Italiano :

9.30: partenza dalla vecchia stazione di Preuilly sur Claise

12.30: Pranzo presso la sala del villaggio di Charnizay (pranzo al sacco)

16.30: Sala del villaggio di Saint-Flovier

Ritorno in autobus ai vari punti di ritrovo.

Espanol :

9.30 h: Salida de la antigua estación de Preuilly sur Claise

12.30 h: Almuerzo en el ayuntamiento de Charnizay (comida para llevar)

16:30: Salón del pueblo de Saint-Flovier

Regreso en autobús a los distintos puntos de encuentro.

L’événement Randonnée octobre rose Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2025-09-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire