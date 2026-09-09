AGENDA · Vergt-de-Biron
Randonnée Octobre Rose Vergt-de-Biron
dimanche 18 octobre 2026 · Vergt-de-Biron
Informations pratiques
Vergt-de-Biron
Randonnée Octobre Rose
Salle des fêtes Vergt-de-Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Marche pour octobre rose. .
Salle des fêtes Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 92 19
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English : Randonnée Octobre Rose
L’événement Randonnée Octobre Rose Vergt-de-Biron a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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