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Randonnée Octobre Rose Vergt-de-Biron

dimanche 18 octobre 2026 · Vergt-de-Biron

Randonnée Octobre Rose Vergt-de-Biron

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24540 Vergt-de-Biron
Département
Dordogne
Tarif

Vergt-de-Biron

Randonnée Octobre Rose

Salle des fêtes Vergt-de-Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Marche pour octobre rose.   .

Salle des fêtes Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 92 19 

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English : Randonnée Octobre Rose

L’événement Randonnée Octobre Rose Vergt-de-Biron a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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